Elsőként forgatna filmet az űrben Tom Cruise és Elon Musk

Természetesen a NASA is besegítene.

Tom Cruise, Elon Musk és a NASA új projektje lehet az első játékfilm, ami az űrben forog – írja az Origo.

A Deadline értesülése szerint Tom Cruise a NASA mellett Elon Musk SpaceX nevű cégével közösen készül egy űrben forgatandó nagyjátékfilmre.

A projektről egyelőre vajmi keveset tudni: stúdiója még nincs, és biztos, hogy nem Mission: Impossible film lesz.

Elon Musknak nem ez lesz az első filmes munkája: 2005-ben executive producere volt Jason Reitman Thank You for Smoking (Köszönjük, hogy rágyújtott!) című filmjének, a SpaceX pedig rövid dokumentumfilmet kapott 2018-ban Mars: Inside SpaceX címen.

Borítókép: Elon Musk egy washingtoni konferencián márciusban