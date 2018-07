Elvis Costello rákbetegsége miatt lemondta európai koncertturnéját

A brit énekes-dalszerzőn májusban hajtották végre a műtétet, akkor még úgy döntött, folytatja júniusban a körutat.

Rákbetegsége miatt lemondta pénteken európai turnéját Elvis Costello. A zenész egy nagyon agresszív tumor eltávolítása után lábadozik.

A brit énekes-dalszerzőn májusban hajtották végre a műtétet, akkor még úgy döntött, folytatja júniusban a koncertkörutat.

A turné lemondását bejelentő közleményben kifejtette, hogy lelkileg készen állt a turnéra. De most el kell fogadnom, hogy tovább tart visszaszerezni az erőmet, mint azt reméltem – közölte a 63 éves Costello.

A zenészt hat hete felhívta fel a specialistája és azt mondta: El kellene kezdened lottózni. Az orvos szerint ritkán látni ilyen kicsi, de ennyire agresszív daganatot, amely egyetlen operációval eltávolítható.

Costello rövid pihenés után teljes elánnal vetette bele magát nyári turnéjába, ám az első európai állomások után megállapította, hogy hosszabb időre lesz szüksége a teljes gyógyuláshoz.

A turnét ezért megszakítják, ami összesen hat európai helyszínt érint. Elvis Costello péntek este Manchesterben, július 8-án a horvátországi Pulában, 9-én az ausztriai Grazban, július 11-én Bécsben lépett volna fel.

Elvis Costello az 1970-es évek punk és new wave zenészei közül emelkedett befolyásos művésszé. Olyan számok tették ismertté, mint az Oliver’s Army, a Shipbuilding és az I Can’t Stand Up For Falling Down. Az évek során olyan zenészekkel működött együtt, mint Paul McCartney, a Green Day és Burt Bacharach. 2003-ban Oscar-díjra jelölték a Hideghegy című filmben megszólaló The Scarlet Tide című dalért.

Harmincegyedik stúdióalbuma a tervek szerint októberben jelenik meg. Elvis Costello eddig csupán egy alkalommal, 2014-ben lépett fel Budapesten.

