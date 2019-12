Emma Stone férjhez megy: eldicsekedett lélegzetelállító gyűrűjével

A színésznő kezét két év után kérte meg író kedvese.

Emma Stone és Dave McCary összeházasodik! – tudta meg a Just Jared. Az Oscar-díjas színésznő és író kedvese, aki a Saturday Night Live című műsor szegmens igazgatója is egyben, két év után feltette a nagy kérdést, Emma friss posztját látva pedig nem kérdéses, hogy a válasz bizony igen volt – írja a Híradó.

Stone, ujján az ékszerrel mosolyog a bejelentéshez készült fotón, a rajongók orra elé téve a méretes gyémántot, melyről remélhetően pár nap múlva egy élesebb fotót is kapunk. Nem kizárt, hogy Dave ihletett kapott Jennifer Lawrence és Cooke Maroney lagzija után, amire Emmával együtt hivatalosak voltak.

Azoknak a rajongóknak, akik végig annak drukkoltak, hogy Emma korábbi nagy szerelme, Andrew Garfield legyen a végső befutó, ez a hír bizonyára elszomorító, főleg azután, hogy a napokban több lap is arról számolt be, hogy a színésznő többször is megnézte Andrew londoni színdarabját, az Angels In America című előadást, mely mögé elismerésnél és barátságnál kár volt többet látni.