Ezek a színésznők imádnak túrázni

Az erdőjárás nemcsak hazánkban nagyon népszerű, hanem a nemzetközi filmcsillagok is szívesen kapcsolódnak ki így.

A túrázás több külföldi híresség kedvelt kikapcsolódása. Elég csak böngészni az interneten és ellátogatni a közösségi oldalaikra, amelyeken számos ezzel kapcsolatos fotót osztanak meg rajongóikkal. A csupasport.hu szabadidős portál öt ilyen hírességet mutat be összeállításában.

1. Reese Witherspoon

A 42 éves Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai filmszínésznő rendszeresen járja lakhelye környékét a családjával, de az is előfordul, hogy csak kutyájával tesz nagyobb sétát. A rajongók a 2014-es Vadon című filmben már láthatták, milyen, amikor egy hátizsákkal vág neki az ismeretlennek. A valóságban ugyanezt nem kísérelte meg, de a nashville-i hegyeket-völgyeket járva lehet találkozni vele.

2. Kate Hudson

A szintén szőke színésznő 39 éves, és bár jelentősebb díjak eddig nem kísérték karrierjét, az Instagramon hatalmas követőtáborra tett szert. Életében fontos szerepet játszik a fitnesz, de a szokott kardioedzések mellé sokszor iktat be egy kis hegymászást, túrázást is. A kép Aspen hegyeiben készült, amelyek főként a téli sportok szerelmesei körében népszerűek, deott járva nyáron is lenyűgöző kilátás tárul a turisták elé.

3. Jessica Alba

Ha nem is a teljesítménytúrák rabja a Honey, a Sin City, a Fantasztikus négyes című filmekből ismert 37 éves színésznő, de családjával rengeteg időt tölt a szabadban, szívesen jár be rövidebb túraútvonalakat.

4. Jennifer Garner

A Golden Globe-díjas és Emmy-díjra jelölt amerikai filmszínésznőről és producerről senki sem mondaná meg, hogy már 46 éves. Formájának megőrzéséhez a túrázás is nagyban hozzájárul, bevallása szerint leginkább a barátnőivel szeret kikapcsolódni a természetben, messze a város zajától.

5. Amanda Seyfried

A leginkább a Mamma mia! filmből ismert 33 éves színésznőnek állandó társa is van túrázásai során, ausztrál juhászkutyája követi minden lépését.

Képek forrása: csupasport.hu

