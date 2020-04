Háromnapos virtuális zenei fesztivált rendeznek a hétvégén

A cél, hogy pénzt gyűjtsenek a WHO koronavírus elleni alapja számára.

Háromnapos virtuális zenei fesztivált rendez a Warner Music Group a hétvégén. A PlayOn Festen a kiadó sztárjai, köztük Cardi B, Ed Sheeran és a Coldplay korábbi koncertjeit tűzik műsorra az interneten, hogy pénzt gyűjtsenek a WHO koronavírus elleni alapja számára.

Most péntektől vasárnapig több mint 65 előadó műsorát közvetítik 72 órán át, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) COVID-19 Szolidaritási Felelősségi Alapja számára gyűjtsenek a Songkick YouTube oldalán – írta a www.billboard.com.

A PlayOn Festen látható és hallható lesz mások mellett Cardi B, Ed Sheeran, Bruno Mars, a Panic! At The Disco, a Green Day, a Coldplay, A Boogie Wit Da Hoodie, Roddy Ricch, Lil Uzi Vert, a Paramore, a Death Cab for Cutie, a Twenty One Pilots, a Weezer, David Guetta, Charlie Puth és Wiz Khalifa korábbi showja.

A Warner közleménye kiemelte: ezek többsége korábban nem volt elérhető online és később sem lesz az.

A virtuális rendezvényt LL Cool J nyitja, a műsorfolyamban szereplő koncertek között szerepel a tavaly márciusban meggyilkolt rapper, Nipsey Hussle 2018-as lemezbemutató bulija, amely a Hollywood Palladiumban volt.

A rajongók klikkeléssel adományozhatnak közvetlenül az ügy számára, illetve exkluzív PlayOn Fest-es kollekcióból vásárolhatnak.