Hatszázezer dollárért kelt el Notorious B.I.G. egykori koronája

181 millió forintért talált gazdára az a műanyagból készült aranyszínű korona, amelyet a néhai rapper, Notorious B.I.G. viselt a halála előtti utolsó fotózáson.

A Sotheby’s New York-i hip-hop kultúrával foglalkozó aukcióján 120 tételre lehetett licitálni.

Ez volt az első olyan árverés, amelyet egy nemzetközi aukciósház teljes egészében a hip-hop világának szentelt. A kikiáltási tárgyak között ékszerek, divatcikkek és képzőművészeti alkotások is szerepeltek.

Notorious B.I.G. koronáját, amelyet az 1997-ben készült King of New York című fotón viselt, először vitték árverésre.

A relikviáért előzetesen 200-300 ezer dolláros (60-90 millió forintos) árat várt a Sotheby’s szakértője.

A New York-i rappert, akit Biggie Smalls néven is ismertek, 24 évesen lőtték le Los Angelesben egy fotózás után. Halálának körülményeire éppúgy nem derült fény, mint ahogy az egy évvel korábban, 1996-ban 23 évesen megölt rapper, Tupac Shakur halála is megoldatlan maradt.

Casandra Hatton, a Sotheby’s szakértője szerint a korona értéke azért ugorhatott ilyen magasra, mivel felismerhető darab.

„Bárki, aki a kilencvenes években élt, tudott Biggie koronájáról. Szerepelt a pólókon, magazinok borítóin, ikonná vált”

– fogalmazott.

A műanyag koronát a rapper és a fotót készítő Barron Claiborne is aláírta. A győztes licitáló a fotó kinagyított példányát is megkapta.

Az árverés további fénypontjai közül a várakozásoknak megfelelő áron, 75 600 dollárért (22,8 millió forintért) kelt el Shakur 16 évesen írt 22 szerelmeslevele, amelyet középiskolai szerelmének, Kathy Loynak címzett 1987-1988-ban.

Borítókép: Notorious B.I.G.