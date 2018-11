Hazánkban is koncertet ad a Backstreet Boys

A Backstreet Boys több mint húsz év után visszatér Magyarországra. A floridai fiúcsapat 2019. június 25-én a Papp László Budapest Sportcsarnokban ad koncertet jövőre esedékes lemezéhez kapcsolódó világkörüli turnéja részeként.

Az öttagú, fénykorát a kilencvenes években élő csapat pénteken jelentette meg a készülő, januárban piacra kerülő tizedik stúdióalbum, a DNA felvezető kislemezét, a Chancest. A DNA-n mások mellett Lauv (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNC) és Mike Sabbath (J Balvin) dalai fognak szerepelni – közölte a turnét szervező Live Nation pénteken.

Hallgassunk is bele a legújabb dalba:

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Backstreet Boys 2019 májusában kezdi meg a DNA World Tour elnevezésű koncertkörútját, ami a fiúcsapat elmúlt két évtizedének legnagyobb aréna turnéja. A több mint három hónap alatt végigjárják Európát és Észak-Amerikát, olyan helyeken lépnek fel, mint a londoni O2, a párizsi AccorHotels Arena, vagy a berlini Mercedes-Benz Arena.

Az idén huszonöt éve alakult Backstreet Boysban Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean és Kevin Richardson énekel. Az együttes első slágere az 1995-ben megjelent We’ve Got is Going On volt, amelyet olyan sikerek követtek, mint a Quit Playin’ Games (With My Heart), az As Long As You Love Me vagy az I Want It That Way.

Gyorsan hallgassuk meg azért ezt is, és picit érezzük át, amikor meghalljuk egy retró buliban:

Több mint 130 millió albumot adtak el világszerte, és ezzel minden idők harminc legtöbb lemezt eladó előadója között vannak. Az eddigi legsikeresebb lemezük az 1999-es Millennium volt, amely 30 millió példányban kelt el. A Backstreet Boysot 1999 és 2002 között hét alkalommal jelölték Grammy-díjra. 2013-ban csillagot kaptak a hollywoodi Hírességek sétányán.

A csapat júliusban show-sorozatot kezdett Las Vegasban, amely rekordokat dönt. A Larger Than Life című koncertszéria tizennégy hónap után, jövő áprilisban zárul.

A Backstreet Boys a kilencvenes években, 1996-ban és 1997-ben is fellépett a Budapest Sportcsarnokban.

És zárásnak jöjjön egy kis Backstreet Boys, mert így akarjuk:

Borítókép: a fiúbanda (mert örökké az) az idei MTV-díjátadón

AFP / Angela Weiss