Húzós éjszakával nyitott a 9. Római Filmfesztivál

Hatvanas évekbeli film noir vetítésével kezdetét vette az október végéig tartó filmszemle.

A Húzós éjszaka az El Royale-ban egy viharos éjszakán a kanadai-nevadai határon játszódik egy szállodában, ahol heten szállnak meg. Mind a hét idegennek van valami titkolni valója, s a 12 órában, amelyet a film története felölel, rejtegetni valójuk és motivációik is feltárulnak. Szereplők között van Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Cailee Spaeny, Jon Hamm és Dakota Johnson is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A film forgatókönyvíró-rendezője, az amerikai Drew Goddard a római bemutató után arról beszélt, hogy miközben a film struktúrája kissé bonyolultnak tűnhet, de lecsupaszítva a produkció hét ember küzdelméről szó, akik jobbá akarnak válni. „Csak engedtük, hogy egyik a másik után a reflektorfénybe kerüljön” – mondta a rendező, aki azt is elárulta, hogy Sergio Leone és Quentin Tarantino is nagy hatással volt rá filmje elkészítésében.

A történet történelmi háttere a Nixon-adminisztráció és a vietnami háború, de érinti a rasszizmus, a családon belüli erőszak, a kábítószerek, a szekták témáját és a kiszolgáltatottság különböző formáit is.

A film az évszázadokat megmérgező „toxikus férfiasság” okozta károkról szól – foglalta össze Goddard, aki szerint azonban még a legsötétebb időkben is van mód a megváltásra.

Az október 18. és 28. között megrendezett Római Filmfesztiválon Martin Scorsese életműdíjat kap.

A rendező mellett olyan sztárvendégeket is várnak, mint Cate Blanchett, Sigourney Weaver és Giuseppe Tornatore. A mustra filmes programjában Peter Sellers és Maurice Pialat filmjeiből is rendeznek retrospektív vetítéseket és egy Marcello Mastroianni-kiállítás is várja a közönséget.

Borítókép: Cailee Spaeny a film vetítésén Rómában

Tiziana FABI / AFP