Joaquin Phoenix eljegyezte Rooney Mara-t

Egyikük sem híve a házasságnak. Vagy mégis?

Három éve járnak együtt, és most az a hír járja, hogy eljegyezték egymást – írja a Bors. Az Us Weekly ezt megerősítette. Látványos, eljegyzésinek is beillő gyémántgyűrűt már májusban lehetett látni Rooney Mara kezén.

Mara és Joaquin Phoenix régóta barátok voltak, és a 2016-os Mária Magdolna című film után elkezdtek randizni. Párként a 2017-es cannes-i filmfesztiválon jelentek meg először.

Eddig úgy lehetett tudni, hogy bár nagyon szerelmesek, egyikük sem házasság párti. Talán meggondolták!