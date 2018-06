Jön az új Paul McCartney-lemez

A 76. születésnapját jövő hétfőn ünneplő brit művész legutóbbi stúdiólemeze, a New éppen öt éve jelent meg, egy friss album éppen a 25. lenne McCartney immár hat évtizedes pályafutása során.

A Beatles alapítója a közösségi médián keresztül az elmúlt napokban több üzenetet és képet posztolt, amelyek egy új stúdiólemez megjelenését vetítik előre.

A világsztárral kapcsolatos legfrissebb információkat a McCartney-val kapcsolatban rendszeresen jól értesült Macca News blog összesítette. Mint írták, minden jel arra mutat, hogy a zenész a legkésőbb a jövő héten új kislemezt jelentet meg, és nyilvánosságra hozza készülő új albuma címét is.

Az új lemezre utaló első jel múlt szombaton jelent meg Macca Twitterén, Facebook-oldalán és Instagramján: a profil- és a háttérképeket egy rejtélyes fehér fotó váltotta fel. Ugyanezen a napon McCartney meglepetéskoncertet adott egy liverpooli klubban, ahol egy új dalt is előadott, a Come Home to You-t. Másnap, 10-én vasárnap egy gyerekrajzra emlékeztető kép jelent meg a sztár közösségi oldalain, amely egyesek szerint egy piramist ábrázol a felkelő nappal, mások szerint egy alagutat vasúti sínekkel. A blog szerkesztője emlékeztetett arra, hogy McCartney legutóbbi lemeze megjelenését is hasonlóan rejtélyes posztok előzték meg.

E hét első két napjára két fekete-fehér fotót tett közzé rajongóinak: az egyiken mikrofonok, egy zongora és fejhallgatók láthatók (akárcsak lemezfelvételkor egy stúdióban), a másikon Paul Gibson gitárja és két utazótáska, ami egy új turnét is jelenthet. A legutóbbi poszt szerdán született: ezen a zenész egy zongoránál ül.

Borítókép: Sir James Paul McCartney Sao Paolo-i koncertjén 2017-ben.

Forrás: AFP/JF Diorio/ Estadao Conteudo/ AGÊNCIA ESTADOE