Jubileumi turnéra érkezik a Marillion

30 éve tart a Hogarth-éra az 1979-ben alakult zenekar történetében. Ezt ünnepli meg aktuális turnéján, méghozzá Budapesten is, ahol december 7-én játszanak a Barba Negra Music Clubban.

A Marillion egyike az utolsó olyan zenekaroknak, amely kortársaihoz hasonlóan hatalmas csarnokokat is képes megtölteni fellépéseivel, azonban mindig sokkal többet nyújt egy hangos rockkoncertnél: fellépéseiken hangok, fények, videóbetétek és tűzijáték elemek állnak össze művészi összképpé, különleges élményt és az érzelmi kapcsolódás lehetőségét kínálva a közönségnek.

Kevés zenekar válogathat olyan hatalmas katalógusból ezeken a koncerteken, mint az 1979 óta működő, máig 18 stúdiólemezt kiadó brit zenekar, mely a korai, Fish nevével fémjelzett évek után Steve Hogarth énekes 1988-as csatlakozásával nyerte el azóta is változatlan (!) felállását. Az aktuális turnénak éppen ez az egyik apropója, hiszen a Theatre Tour a Hogarth-korszak 30 éves jubileumát ünnepli.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A zenekarral töltött évtizedekről Hogarth nemrég így nyilatkozott: „Sosem gondoltam volna a csatlakozásom idején, hogy bármiben is 30 évet részt veszek, végképp nem a rock and rollban. Azt gondoltam, hogy talán lesz itt jó 5 évem, jó időtöltés lesz, bár pénzt nem nagyon keresek majd vele. Megjártam már néhány zenekart a Marillion előtt, úgyhogy azt gondoltam, ez se tart majd sokáig. Aztán azóta már 25 évvel többet hoztam ki belőle annál, mint gondoltam, úgyhogy vagy jól csinálok valamit, vagy szerencsém van. Úgy tekintek az életre, mint egy flipper játékra, ahol az ember össze-vissza pattog, és ha szerencséje van, a végén a jó lyukba pottyan bele, ha pedig nincs, akkor megy a süllyesztőbe. Néha az is eszembe jut, hogy minél keményebben dolgozol, annál nagyobb szerencséd lesz, és én elég keményen végigdolgoztam ezeket az éveket.”

A zenekar ünnepi turnéja december 7-én érkezik Budapestre, ahol a Barba Negra Music Clubban játszanak majd: a kiváló hangulat és az új lemez dalai mellett az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereire is készülhetünk.