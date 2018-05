Kerek születésnapot ünnepel a Szerelem a Fehér Házban sztárja

Május 29-én lesz hatvanéves Annette Bening amerikai színésznő, többek között a Svindlerek, az Amerikai szépség és a Csodálatos Júlia főszereplője.

Egy biztosítási ügynök apa és egy templomi énekesnő anya négy gyermeke közül a legfiatalabbként született, gyerekkorát Kansasban, majd Kaliforniában töltötte. Az iskolai színjátszó kísérletek után – ahol A muzsika hangja főszerepét is alakította – drámai tanulmányokat folytatott, amihez hajószakácsként teremtette elő a pénzt, San Franciscóban Lady Macbethet is játszotta. 1986-ban koreográfus férjével New Yorkba költözött, és a következő évben már jelölték a színházi Oscarnak nevezett Tony-díjra. Tévés pályafutása a Törvénybe ütközve című kalandfilmmel indult, első nagyobb szerepét A nagy kiruccanás című családi vígjátékban alakította, és a kritika az egyik legígéretesebb tehetségnek kiáltotta ki. Az áttörést a Milos Forman rendezte Valmont intrikus márkinője hozta meg számára 1989-ben.

Fotó: George Pimentel / www.wireImage.com / IMDB

1990-ben a csábításról, árulásról és gyilkosságról szóló Svindlerek című krimiben a legjobb mellékszereplő kategóriában Oscar-díjra jelölték. A meztelen jelenetekben annyira megtetszett Warren Beattynek, hogy rögtön szerződtette Bugsy című gengszterfilmjéhez. A munkakapcsolatból szerelem lett, és a színésznőnek sikerült, ami addig senkinek: az örök playboyként és szívtipróként elkönyvelt Beatty megállapodott Bening oldalán, s négy gyermekük született. A Bugsy szakmai téren is siker lett, a tíz jelölésből két Oscart nyert el, mindkét főszereplőt Golden Globe-díjra jelölték, s megkapta a legjobb drámai filmnek járót.

1992-ben terhessége miatt kénytelen volt visszautasítani a Batman visszatér női főszerepét, így macskanőként Michelle Pfeiffer tündökölt a vásznon. Bening a legkülönfélébb műfajokban és szerepekben próbálta ki magát: játszott akcióthrillerben (Szükségállapot), a hollywoodi álomgyár világába betekintést engedő vígjátékban (Képeslapok a szakadékból), volt odaadó feleség az emlékezetét egy lövés miatt elvesztő Harrison Ford mellett (Csak egy lövés), az újjáválasztására készülő amerikai elnök környezetvédelmi aktivista barátnője (Szerelem a Fehér Házban), királynő a III. Richárd 1930-as évekbe átültetett filmváltozatában, komédiázott a Támad a Mars című sci-fi blődliben.

Egyik legnagyobb sikerét az 1999-es Amerikai szépségben aratta, megérkezve a legnagyobbak közé. A vásznon ezúttal a munkahelyi és magánéleti válságban lévő Kevin Spacey feleségét alakította meggyőzően, kiérdemelve a második Oscar-jelölést és a brit filmakadémia BAFTA-díját. Ezután már azt is megtehette, hogy válogasson a forgatókönyvek közt, így utasította vissza például a Nem férek a bőrödbe főszerepét. Julianne Moore helyére beugorva a Kés, villa, olló című, Augusten Burroughs önéletrajzi könyvéből készült drámában a mániás depresszióban szenvedő anya megformálásáért ismét Golden Globe-díjra jelölték.

Ő volt a címszereplője a Szabó István által rendezett Csodálatos Júlia című vígjátéknak. A film Somerset Maugham Színház című regénye alapján készült, és az 1930-as évek londoni színházi világát idézi a West End akkori ünnepelt sztárja, Julia Lambert története révén. Bening a pályája csúcsára érkezett, boldog házasságban élő, de egy nála sokkal fiatalabb férfiba beleszerető színésznő szerepéért elnyerte a Golden Globe-díjat, és harmadik alkalommal jelölték Oscar-díjra – a szobrot azonban 2004-ben is, miként 1999-ben Hilary Swank vihette haza. 2005-ben a televíziós Oscarnak is nevezett Emmy-díjra nominálták a Mrs. Harris című munkájáért. A színésznőt A gyerekek jól vannak című családi vígjátékban a leszbikus anya szerepéért 2011-ben negyedszer jelölték Oscar-díjra (élettársát Julianne Moore játszotta), s újra átvehette a Golden Globe-díjat.

2012-ben hangoskönyvre rögzítette Virginia Woolf Mrs. Dalloway című regényét. 2014-ben New Yorkban húsz év után először vállalt színpadi szerepet, Shakespeare Lear király című drámájában. Férjével legutóbbi közös munkája a 2016-ban Beatty rendezésében forgatott, az 1950-es évek Amerikájában játszódó Kivétel és szabály volt.

A színésznőnek, aki pályatársai közül Helen Mirrent, Frances McDormand-t, Liv Ullmannt és Ingrid Bergmant emlegeti a példaképek között, 2006 novembere óta csillaga díszíti a Hírességek sétányát, s megkapta a hollywoodi színészcéh, a SAG díját is.

Amerikai szépség előzetes (American Beauty trailer) from Budapest Film Zrt. on Vimeo.

2017-ben személyében több mint tíz év után ismét női zsűrielnöke volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválnak, az eseményen egyúttal új filmjét, a Film Stars Don’t Die in Liverpool című romantikus drámát is reklámozta. Szintén a közelmúltban mutatták be Csehov klasszikus drámája, a Sirály új filmfeldolgozását, amelyben a korosodó színésznő Irinát alakította. Christoph Waltz Oscar-díjas osztrák színész első rendezésében, a jelenleg is forgatott Georgetown című bűnügyi drámában az áldozat lányát játssza. A hírek szerint egyik következő munkája a parádés szereposztású, Marvel Kapitány című film lesz, amelyben először dolgozik képregényből készült szuperhősfilmben.

A Magyar Filmadatbázis oldalán toplistát készítettek a színésznő legjobb filmjeiből.

Forrás: az MTVA Sajtóadatbankja

Borítókép: Michael Douglas és Annette Bening a Szerelem a Fehér Házban című filmben.

Forrás: IMDB / Mary Evans Picture Library 2010