Két remek színész is küzdött Tom Cruise szinkronhangjáért

A páratlan hangú Kautzky Armand első szinkron főszerepe, Tom Cruise volt a Koktélban. Ketten indultak a castingon, és bizony nem volt könnyű megszereznie a szívtipró Brian Flanagan szerepét.

– idézte fel a történetet Armand a Borsnak.

Amikor a Koktél című filmet be akarták mutatni Magyarországon, több tekercset is leszinkronizált Kautzky és Rékasi, amíg végül egy érme feldobásával döntöttek.

A stáb nem tudott dönteni, mindketten tökéletesen megfeleltünk. Még egy tekercs, még egy tekercs, sokáig elhúzódott. Általában egyet, kettőt szoktunk castingon megcsinálni, ez akkor legalább hat tekercs lett. Végül is szavazással döntött a stáb, és rám esett a választás. Régen volt, vagy harminc éve, annyira már nem emlékszem, de még az is lehet, hogy feldobtak egy érmét. Csináltam Cruise nagy mozifilmjeit, a Céget, a Becsületbeli ügyet, a Top Gunt.

Hogy miért történt a csere, arra sem emlékszik Armand. Egyszer csak azt vette észre, hogy már Karcsi Tom hangja.

Ebből soha nem volt köztünk feszültség. Karcsi nagyszerű! Semmi rossz érzésem nincs. Nekem kicsit mélyült a hangom, nem véletlen, hogy most Pierce Brosnant szinkronizálom. Karcsinak fiatalos maradt a hangja, valószínűleg jobban illik Tom Cruise srácos stílusához. Az az izgalmas ebben, hogy ketten pályáztunk, és végül mindketten megkaptuk. Boldog vagyok, mert ezek nagyszerű filmek, a büszkeségeim, az elmúlt tizenöt évben pedig a Karcsi is boldog, hogy a kiváló Walkürt, vagy a népszerű Mission Impossible filmeket csinálhatja. Mindig is szerettem Tom Cruise-t, nagyszerű színész, ami nem is az akciófilmekben derül ki, hanem a Született július 4-én, a Vanilla Sky, a Cég, vagy Becsületbeli ügy című filmekben. Ezeket imádtam