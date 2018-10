Kim Kardashian az internet legveszélyesebb híressége

De szorosan követi őt Naomi Campbell és Adele is.

Míg a briteknél a Kardashian-klán tagja számít a legfőbb veszélyforrásnak, addig Amerikában a tévésztár Ruby Rose online keresései vezetik a felhasználót a legtöbb veszélyes, vírusos oldalra.

A McAfee kiberbiztonsági cég az alapján állította össze az online legveszélyesebb hírességek listáját, hogy a celeb nevével kapcsolatos keresések hányszor vezetnek vírusos oldalakra.

Amerikában a Netflix Orange is the New Black című sikersorozatának sztárja, Ruby Rose nevére való rákeresés bizonyult a legveszélyesebbnek. A toplista további helyezettjei közé tartozik Kristin Cavallari realitysztár, Marion Cotillard színésznő, Lynda Carter, a Wonder Woman sztárja és Rose Byrne ausztrál színésznő is.

A britek körében Kim Kardashian neve a legfőbb veszélyforrás.

Az idei brit listán a BBC News szerint az első öt helyen Kardashian után Naomi Campbell, Kourtney Kardashian, Adele és Caroline Flack áll.

A kiberbiztonsági cég a vírusos oldalak elkerülésére azt ajánlotta, hogy biztonságos, fizetős oldalakról nézzünk videókat, és csak olyan oldalakon olvassunk híreket a celebekről, amelyekben megbízunk. További védelmet jelent az applikációk és vírusirtó szoftverek rendszeres frissítése.

Borítókép: AFP PHOTO / Angela Weiss