Luxus és sztárparádé Neymar születésnapi buliján

Neymar február 5-én töltötte a 26-ot, de már egy nappal korábban óriási banzájt csapott Párizs egyik legmenőbb szórakozóhelyén, a Pavillon Cambonban.

Az eseményre körülbelül 200 ember volt hivatalos, család, barátok, csapattársak és a Paris Saint-Germain szakmai stábja. Ott volt Dani Alves, Kylian Mbappé, Gabriel Jesús, Ronaldo (a brazil), a négyszeres Forma–1-es világbajnok, Lewis Hamilton és nem mellesleg Brazília elnöke, Michel Temer is.

Neymar celebrates his 26th birthday with his PSG team-mates https://t.co/nZr14yQpDc #wots pic.twitter.com/z5lNVdrrAO

— What's on the Social (@wotstoday) February 5, 2018