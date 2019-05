Megdöntötte Taylor Swift rekordját Drake

A kanadai rapper a Billboard Music Awards díjátadó gáláján 12 díjat nyert.

Drake hazavihette többek között a legjobb előadó, a legjobb férfi előadó, a legtöbb dalt eladó művész, a legjobb rapper és a Billboard 200-as lista legjobb albuma kategóriában. Az amerikai rapper ezekkel együtt már összesen 27 Billboard díjat nyert, míg Taylor Swift 23-mal.

A gála másik nagy esélyese Cardi B volt, akit idén a legtöbb kategóriában jelölték. 21 díjra volt esélyes, végül hatot vihetett haza, köztük a Maroon 5 zenekarral közösen készített Girls Like You című dalért a TOP Hot 100 dal kategória legjobbjának járó elismerést.

„Emlékszem, amikor a Maroon 5 felkért, hogy csináljuk meg a dalt. Azt gondoltam: haver, öt hónapos terhes vagyok, levegőt sem kapok! De ez a dal fantasztikus és tudtam, hogy siker lesz” – mondta el beszédében az énekesnő.

AZ NBC televízión közvetített gálát idén Kelly Clarkson énekes-dalszerző vezette.

Mariah Carey-t a zenei pályáját elismerő Icon díjjal tüntették ki, melynek korábbi díjazottjai között található Janet Jackson, Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Celine Dion és Cher is.

A legjobb rockelőadó kategória nyertese, az Imagine Dragons énekese, Dan Reynolds beszédében az LMBTQ fiatalokon végzett terápiák veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Taylor Swift a gálán előadta új, ME! című dalát, Madonna – fél szemén kötéssel – Maluma kolumbiai énekessel lépett fel.

A koreai BTS két díjat is hazavihetett: a közösségi oldalakon legtöbbet emlegetett művész, vagyis a social artist és a legjobb csapat kategóriájában is győzedelmeskedett, az utóbbiban maga mögé utasította a Maroon 5-ot, az Imagine Dragonst és Dan + Shay-t is.

A legjobb új előadó a Juice WRLD, a legjobb R&B előadó Ella Mai, a legjobb latin művész Ozuna lett. A turnézó előadó kategóriájának nyertese Ed Sheeran, a legjobb női előadó Ariana Grande, a legjobb country művész Luke Combs lett.