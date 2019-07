Megérkezett az új Top Gun előzetese

Tom Cruise karaktere még mindig csak a sebességnek él.

A Top Gun minden idők egyik legjobb filmje, amivel Tom Cruise, mint Maverick nők millióinak szívét dobogtatta meg. Hosszú éveket át pusmogtak a folytatásról, aztán 2017-ben maga a főszereplő ismerte be, hogy elkezdődtek az előkészületek – írja a hirado.hu.

Most pedig már be is futott az első előzetes, amit Tom a San Diego-i Comic-Conon conferált fel, a UIP jóvoltából pedig pár órával az angol nyelvű trailer után már magyarul is átélhetjük a libabőrt.

Régi jól ismert dallammal, és újra forgatott jelenetekkel, minden rajongót elkap majd a nosztalgia. A Joseph Kosinski rendezte filmben a főszerepekben láthatjuk még Tom Miles Tellert, Jennifer Connellyt, Jon Hammot, Glen Powellt, Lewis Pullmant és Ed Harrist is, és ha igazak a pletykák Val Kilmer is feltűnik majd.

