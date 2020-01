Megvan, ki énekli a 25. James Bond-film főcímdalát (videó)

A 18 éves Billie Eilish a legfiatalabb énekes, aki a Bond-filmek történetében címadó dalt ad elő.

Billie Eilish amerikai alternatív popénekes fogja előadni a No Time to Die című új James Bond-film címadó dalát

– jelentették be a film producerei és az énekes kedden a 007 honlapon.

A dalt Billie írta testvérével Finneas O’Connell-lel, akivel tavaly adta ki When We All Fall Asleep, Where Do We Go? című első albumát, amelyet két Grammy-díjra jelöltek. Az énekesnő négy másik kategóriában is kapott Grammy-jelölést.

„Őrülten jó dolog egy ilyennek a részese lenni”

– írta üzenetében az ifjú popsztár, aki a felkérést a dalszerzésre „hatalmas megtiszteltetésnek” nevezte.

„Egész életünkben arról álmodtunk, hogy címadó dalt írjunk egy Bond-filmhez” – tette hozzá.

A két legutóbbi James Bond-film címadó dala, Adele Skyfallja és Sam Smith Writing’s On The Wall című dala a Spectre-ből Oscar-díjat nyert.

A Bond-film dalát általában egy hónappal a film premierje előtt mutatják be, a No Time to Die bemutatóját április 3-án tartják.

Borítókép: a No Time to Die című új James Bond-filmben is Daniel Craig játssza a 007-es ügynököt