Mulder ügynök zenélni jön a fővárosba

Zenészként lép fel Magyarországon jövőre David Duchovny. A kétszeres Golden Globe-díjas amerikai filmsztár 2019. február 11-én a fővárosi MOM Sportban ad koncertet.

Az 58 éves művész egy alternatív rockzenekar élén fog színpadra lépni. Az énekes, dalszerző filmes és irodalmi sikerei után néhány év óta a könnyűzenében is tevékeny, és erre a szakma, valamint a közönség egyaránt felfigyelt. David Duchovny a Danubius Music szervezésében érkezik Budapestre – közölték a szervezők szerdán.

David Duchovnyról általában az X-akták Fox Mulder ügynöke, a Kaliforgia Hank Moodyja és még számos sorozat, sikerfilm jut az emberek eszébe, holott már két lemezt is készített saját dalaival. A Hell or Highwater című CD-je 2015-ban, az Every Third Thought idén februárban jelent meg, és jelenleg stúdiójában dolgozik együttesével harmadik lemezén. A tervek szerint utóbbit mutatja be jövőre egy újabb európai turné keretében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ő az egyetlen színész, aki mind a vígjáték, mind a dráma kategóriában elnyerte a tévésorozatok legjobb színésznek járó Golden Globe-díját. Két évvel ezelőtt csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán is. Duchovny íróként szintén ismert: harmadik könyve Miss Subways címmel idén májusban jelent meg.

Borítókép: AFP PHOTO / Valerie Macon