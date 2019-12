Nyarat varázsolnál a karácsonyfa alá? Így is megteheted!

A jazzrajongóknak nem is lehet jobb ajándék, mint a Paloznaki Jazzpiknik-bérlet. Jegyek és bérletek már most kaphatók minden kategóriában.

Megindult a jegyértékesítés a 2020. július 30. és augusztus 1. között megrendezésre Paloznaki Jazzpiknik programjaira – olvasható a LikeBalaton oldalán.

A fesztivál jövőre is Balaton-felvidéki nyár legnagyobb szenzációjának ígérkezik. Július 31-én nekünk fog zenélni a soul legújabb sztárja, JP Cooper, augusztus 1-jén pedig a latinos temperamentumú, fergeteges bulit ígérő Caro Emerald és az MF Robots utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát.

Az idei Jazzpiknik egyik headlinere a pop-os soult játszó JP Cooper, tavaly meghódította a Sziget Fesztivál közönségét pozitív vibe-ot árasztó nyári slágereivel, a Jonas Blue-val közösen előadott Perfect Strangers daluk 2016 óta dübörög a sikerlistákon. A brit énekes-dalszövegíró szerzeményei kétmilliárdos megtekintés felettiek. Legújabb kislemeze idén nyáron jelent meg, amely a ’Sing it With Me’ címet viseli, 2020-ban indul első európai turnéjára, melynek egyik állomása a Jazzpiknik. Egyedi éteri, az érzelmeit különös módon kifejező vokális stílusa a legnagyobb fesztiválokon teremt életre szóló élményeket és pillanatokat.

A holland Caro Emerald napjaink egyik legizgalmasabb énekesnője. Stílusában ötvözi a popsztárok és a klasszikus hollywoodi dívák megjelenését. Koncertjeit a jazz, a tangó és a 90-es évek jazz egyedi ötvözete és érces hangja, dinamikus előadásmódja teszi felejthetetlenné.

Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken nagy sikert aratott The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Buble, Craig David, vagy a tavaly Paloznakon is fellépett Rick Astley szenzációs vokalistájaként ismerhettünk meg. A vadonatúj hangzást ígérő, kirobbanó energiájú duót nálunk most először hallhatja a közönség.

Borítókép: Random Trip és a Zoohacker Orchestra koncertje a 7. Paloznaki Jazzpikniken 2018. augusztus 3-án