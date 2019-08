Nyelvét nyújtotta Sarolta hercegnő a fotósokra

Akik figyelemmel követik Katalin hercegné és Vilmos herceg csemetéinek nyilvános megjelenéseit, emlékezhetnek rá, hogy legkisebb gyermekük, a most már egyéves Lajos herceg keresztelőjén Sarolta azt találta mondani az őket megörökítő fotósoknak, hogy „titeket senki sem hívott ide” – emlékeztette olvasóit a megmosolyogtató esetre a Harper’s Bazaar – írja a hirado.hu.

Katalin szerdán a The King’s Cup regattán vett részt György herceggel és Sarolta hercegnővel, aki megint csak nem tartotta vissza véleményét, már ami a fotósokat illeti. Egyszerűen kinyújtotta rájuk a nyelvét, és ezt látva édesanyja, leplezve döbbenetét, azonnal elhúzta őt a lelátó üvegétől.

Here’s that cheeky moment from Princess Charlotte again – very funny moment! #kingscup pic.twitter.com/Ew7LwGniMs

— Emily Nash (@emynash) August 8, 2019