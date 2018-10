Örökre búcsúznunk kell Mr. Beantől

Rowan Atkinson legismertebb szerepével kapcsolatosan nyilatkozott Graham Norton esti show-jában.

Mr. Bean az egyik legikonikusabb karakter, aki évtizedek óta szórakoztatta a közönségét, köszönhetően Rowan Atkinson egyedülálló humorának, aki 1990-ben egy 15 részes komédiasorozattal debütált – idézi fel a hirado.hu. A cikk felsorolja, hogy a szériából rajzfilmsorozat lett, majd két mozifilm is, az utolsót 2007-ben mutatták be. Atkinson hétvégi tévés szereplése azonban tisztázta, hogy nem lesz több mozi. Sőt, Mr. Beantől is búcsúzhatunk, ugyanis a színész lezárta életének ezt a fejezetét.

“Nem valószínű, hogy valaha ismét feltűnne. Eljött az az idő, amikor rájöttem, hogy mindent kihoztam belőle, amit lehetett”

– idézik Rowan nyilatkozatát a Graham Norton show-ban. A színész azt azért hozzátette, hogy “soha nem mondd, hogy soha”.

Atkinson a nézőkkel már-már szürreális élményét is megosztotta egy járókelőről, aki nem hitte el neki, hogy ő az igazi Mr. Bean. Egy férfi egyszer azzal állította meg, hogy szakasztott mása a karakternek. Atkinson be is ismerte neki, hogy tényleg ő az, amit a férfi úgy nyugtázott, hogy “lefogadom, hogy nagyon szeretne ő lenni”, majd azt tanácsolta a színésznek, hogy vállaljon dublőri munkákat, mert nagyon sok pénzt szakíthatna vele.

Borítókép: Rowan Atkinson színész egy reklám forgatásakor Mr. Bean szerepében Kínában, 2014. augusztus 20-án.

Forrás: AFP / Ding zhenjie / Imaginechina