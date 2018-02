Plágium miatt beperelték az Oscar-esélyes film készítőit

Plágium vádjával keresetet nyújtott be szerdán egy Los Angeles-i bíróságon Guillermo del Toro A víz érintése című filmjének készítői ellen a néhai Paul Zindel Pulitzer-díjas író fia, aki azt állítja, hogy a film alapötletét apja egy 1969-ben bemutatott színdarabjából vették.

A kereset szerint a film rendezője és társ-forgatókönyírója, Guillermo del Toro, producere, Daniel Kraus és a film gyártója, a Fox Searchlight

„szemérmetlenül lemásolták a történetet, annak részleteit, karaktereit és témáit” Paul Zindel ötven éve bemutatott Let Me Hear You Whisper című színdarabjából.