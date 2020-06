Rendőrségi gépírónőt alakít hamarosan Keira Knightley

A történet az alkoholtilalom idején játszódik New Yorkban.

Keira Knightley lesz a sztárja a Hulu streamingszolgáltató új thrillersorozatának, a The Other Typistnek (A másik gépíró), amely Suzanne Rindell azonos című regényéből készül – számolt be róla a Variety.com.

A széria első epizódját Ilene Chaiken írja, aki korábban az L. című romantikus tévésorozatot is jegyezte. Chaiken, akit több éves szerződés köt a Huluhoz, most vezető producerként is dolgozik majd a The Other Typist megvalósításán.

A sorozat főhőse Rose, egy csinos és csöndes rendőrségi gépírónő, akit elbűvöl új munkatársa, Odalie (Knightley). Az alkoholtilalom idején, New Yorkban játszódó történetet az alkotók „pszichoszexuális thrillerként” jellemezték, amely az identitás, a társadalmi különbségek és a megszállottság témájával is foglalkozik.

Knightley legutóbb a 20th Century Fox filmstúdió Misbehaviour című drámában szerepelt, egy kitalált történetben, ami az 1970-es szépségkirálynő-választásról szólt.

