Scarlett Johansson új filmje közönségdíjat kapott Torontóban

Taika Waititi náci szatírája, a Jojo Rabbit nyerte el a Torontói Filmfesztivál fődíját, amelyről közönségszavazás dönt.

Az új-zélandi rendező második világháborús komédiája a náci Németországban játszódik, és egy 10 éves kisfiúról, Jojóról szól, akinek képzeletbeli barátja Adolf Hitler. A Thor: Ragnarok rendezője maga játssza a náci vezért a filmben, amelynek további sztárjai között van Scarlett Johansson, aki a kisfiú anyját alakítja, továbbá Sam Rockwell és Rebel Wilson is. A fiú szerepében a filmmel debütáló Roman Griffin Davis látható. A rendező korábban „gyűlöletellenes szatírának” nevezte filmjét.

Waititi filmje a kanadai filmfesztivál legfontosabb trófeáját, a közönségdíjat kapta, amely 15 ezer kanadai dollár (3,4 millió forint) pénzjutalommal jár – közölték vasárnap a szervezők.

A díjról értesülve a rendező videoposztban mondott köszönetet a Twitteren. „Nagy megtiszteltetés és óriási dolog számomra” – jelentette ki, és hozzátette: az elismerés arra emlékezteti, „hogy továbbra is van igény az ilyen típusú történetekre, és folytatni kell elmesélésüket”. Waititi arról is beszélt, hogy „a gyerekeinket és magunkat is arra kell nevelni, és emlékeztetni, hogy ebben a világban nincs helye a gyűlöletnek és az intoleranciának”.

A torontói kritikák vegyesen fogadták a filmet, akadt, aki mesterműnek nevezte, sokan Roberto Benigni 1997-ben bemutatott Az élet szép című holokausztdrámájához hasonlították, ugyanakkor kiegyensúlyozatlansága miatt bírálták.

A közönségszavazatok alapján a második helyet Noah Baumbach Marriage Story című válási drámája kapta Adam Driverrel és Scarlett Johanssonnal a főszerepben, a harmadik pedig Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező Élősködők című thrillere lett, amely májusban elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Pálma-díját.

A dokumentumfilmek közül a közönségdíjat Ferasz Fajjad The Cave című munkája nyerte el, amely a háborús Szíriában dolgozó orvosnőkről szól.

A Platform-szekció díjáról döntő zsűri Pietro Marcello Martin Eden című adaptációját találta a legjobbnak.

A vasárnap zárult Torontói Filmfesztivál a velencei és a telluride-i fesztivált követte. Az 1976-ban alapított TIFF Észak-Amerika legfontosabb filmfesztiválja, ahol számos Oscar-díjas film kezdte pályafutását. Tavaly a Zöld könyv is a fesztiválon debütált az előtt, hogy Hollywoodban megkapta volna a legjobb film Oscar-díját.

Borítókép: Scarlett Johansson amerikai színésznő érkezik a Marriage Story című filmje bemutatójára a 76. Velencei Filmfesztiválon 2019. augusztus 29-én.