Stathamnek nem jött be a forgatókönyv, átveszik a szerepét

A Man From Toronto című akcióvígjátékban végül Woody Harrelsont láthatjuk majd – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Statham hat héttel a forgatás megkezdése előtt hagyta ott a produkciót, mivel állítólag nem értett egyet a forgatókönyvvel. A sztár ugyanis a lap forrásai szerint egy durvább, 17 éven aluliaknak csak kísérettel látogatható filmre szerződött volna, a stúdió viszont szélesebb közönséget akart megcélozni és családi filmben gondolkodott. A Man From Toronto rendezését Patrick Hughes vállalta, aki korábban a Sokkal több mint testőrt forgatta Ryan Reynoldsszal és Samuel L. Jacksonnal. A Sonyhoz tartozó Columbia Pictures produkciójához végül Harrelson szerződött le. A színész kézenfekvő választás volt, mivel korábban a stúdió két zombifilmjében, valamint a mostanában elkészült Venom 2-ben is játszott. A Man From Torontóban a Harrelson alakította hőst a világ legkegyetlenebb bérgyilkosával keverik össze. A forgatókönyvet Robbie Fox írja a saját és Jason Blumenthal ötletéből. A Sony november 20-ra tűzte ki az akcióvígjáték forgalmazásának kezdetét.