Szeptember végén lesz Scorsese gengszterfilmjének bemutatója

A The Irishman elkészítése olyan költséges volt, hogy a Netflixen kívül egyetlen filmgyártó sem vállalta a forgatását.

Az 57. New York-i Filmfesztiválon lesz Martin Scorsese The Irishman című nagyköltségvetésű gengszterfilmjének a bemutatója, az alkotás egyben a mustra nyitófilmje lesz szeptember 27-én – jelentette be hétfőn a Lincoln Center.

A Netflix gyártásában 125 millió dolláros költségvetéssel készült, eredeti történeten alapuló filmet az ír bérgyilkos és Jimmy Hoffa szakszervezeti vezető kapcsolatáról nagy várakozás övezi. A címszerepet Robert de Niro, Hoffát Al Pacino alakítja. „Az Irishman mesterek műve, a filmművészet legmagasabb tudásával készült, amelyet ritkán láttam életemben” – hangoztatta Kent Jones, a fesztivál igazgatója közleményében.

A Netflix a filmnek erőteljes díjszezont tervez, filmszínházi bemutatójának dátumát azonban még nem jelölte meg.

Az AP amerikai hírügynökségnek adott korábbi interjújában Scorsese azt mondta, hogy

a Netflix volt az egyedüli, amely hajlandó volt finanszírozni ambiciózus filmjét, amely Charles Brandt Hallom, szobafestő vagy című bestsellerén alapul.

„Senki más nem vállalta, senki. Abban a tudatban döntöttünk elkészítéséről, hogy filmszínházakba soha nem kerül. Ők azonban azt mondták, hogy mozikban is be fogják mutatni néhány hétig” – közölte.

Scorsese hétfőn megköszönte, hogy a New York-i Filmfesztivál nyitófilmnek választotta alkotását. Az 57. New York-i Filmfesztivált szeptember 27. és október 13. között rendezik.

