Szólókocerteket ad hazánkban Daniel Cavanagh

Új szólólemezzel, és saját turnéval jelentkezett az Anathema dalszerző-gitárosa, Daniel Cavanagh. A Monochrome című album személyes hangvétele alapján ezúttal is közvetlen, meghitt élményre számíthatunk a magyarországi koncerteken, amelyekből rögtön kettőre is készülhetünk: április 21-én Budapesten, 22-én pedig Debrecenben lép fel Danny.

Tavaly ősszel érkezett meg Daniel Cavanagh új szólóalbuma, a Monochrome. Az Anathema vezető gitárosa úgy volt képes elkészíteni az új anyagot, hogy eközben a zenekar is komoly sikereket ér el a The Optimist lemezzel: az egész világot, és számos nyári fesztivált bejártak a lemezbemutató turné során, az Optimist pedig Az Év Albuma jelölést is megkapta a 2017-es Progressive Music Awards-on.

A Monochrome egy mélyen önreflektív és személyes alkotás, melyet a szeretet és a veszteség érzése inspirált Danny elmondása szerint.

„A lemez hangulata egy gyertyafényes éjszakához hasonlít, megidézve azt a pillanatot, amikor a nyári nap a horizont mögé bukik.

Ilyen környezetben születnek ezek a gondolatok és meditatív pillanatok, amelyeket szerintem sok ember ismer.”

„A lemezen lévő felvételek nagy része felkerülhetett volna a legutóbbi, vagy akár a későbbi Anathema lemezekre is, a zenekar legalábbis így gondolta – folytatta Danny. – Kiemelkedik az Exorcist és a Silent Flight of the Raven Winged Hours dal, melyeket a legjobb alkotásaimnak tartok az elmúlt évtizedben. Nem volt könnyű döntés megtartani magamnak ezeket a dalokat – az Exorcist-ra még egy teljes Anathema album felfűzése is felmerült ötletként -, de örülök, hogy végül így döntöttem, mert ezek nagyon személyesek, és így még több saját ráfordítást igényeltek tőlem.”



A lemezt Danny írta és rögzítette, és bár multiinstrumentalistaként ez nem meglepő, azért nem ő az egyetlen közreműködő: vendégszerepel a Gathering egykori énekese, Anneke van Giersbergen, aki Devin Townsend, Arjen Lucassen, az Árstíðir és az Anathema mellett is feltűnt már, most pedig Danny három dalában (This Music, Soho, Oceans Of Time) vállalt szerepet. A kiemelkedően tehetséges hegedűs, Anne Phoebe játéka hallható a Soho, az Edgar Allen Poe által inspirált Silent Flight Of The Raven Winged Hours és a Dawn című tételekben. A lemezt a Parr Street Studios-ban rögzítették Andrea Wright hangmérnöki vezényletével, és Daniel Cardoso Anathema billentyűs keverésével, a borító pedig Danny Branscombe munkája.



Tavasszal Danny egy hónap alatt, társaságában járja majd be Európát. Magyarországon két állomásra is készülhetünk: április 21-én a budapesti Aranytíz Kultúrházban játszik, másnap pedig Debrecenben, a Nagyerdei Víztoronyban tartják majd a turnézáró koncertet.

Jegyek kaphatók Budapesten a CD Pince és Wave üzletekben, valamint online a https://tixa.hu/danielcavanagh_budapest„ target=”_blank„ oldalon, debreceni viszonylatban pedig a Nagyerdei Víztoronyban, a Lovarda portáján, a DE főépületében és a https://tixa.hu/danielcavanagh_debrecen” target=„_blank” oldalon.