Taroltak a Sziget fellépők a Brit Awardson

Február 18-án tartották a legfontosabb brit zenei díjátadót, a 40. BRIT Awards gálát, ahol több idei Sziget fellépő is nyertesként került ki a jelöltek közül. Lewis Capaldi két díjjal gazdagodott, de mellette a Foals, Stromzy és Mabel is hazavihetett egy-egy trófeát.

A ’legjobb új előadó’ címmel és a ’Someone You Loved’ című daláért ’az év dala’ elismeréssel büszkélkedhet az idei Sziget fellépő, skót dalszerző-énekes Lewis Capaldi. Az O2 Arénában tartott díjátadón – idén szintén a Szigetre érkező – Foals kapta a legjobb együttesnek járó díjat és ebben a kategóriában a nomináltak közt szerepelt a Telekom VOLTra is ellátogató Bring Me the Horizon is. A ’legjobb brit férfi előadó’ kategóriában Stromzy végzett az élen, ’legjobb brit női előadónak’ pedig Mabel-t választották. Őket augusztusban szintén láthatja a Sziget közönsége.

Mint ismeretes, a Sziget nemrég az első nyolcvan fellépőt már bejelentette az idei fesztiválra, s hamarosan érkeznek majd a többiek is. Kedvezményes ’Early Bird’ bérleteket pedig még március 3-án délig lehet megvásárolni.

Borítókép: Stormzy a Brit Awardson