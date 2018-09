Terence Hill köszöni a magyarok szeretetét

A filmcsillag múlt héten járt Budapesten, hogy a Nevem: Thomas című új filmjét reklámozza. A színészlegenda hatalmas szeretetet kapott a magyaroktól.

Felbolydult Budapest, amikor Terence Hill első hivatalos látogatásán múlt hét szerdától péntekig a magyar fővárosban járt. A 79 éves színésznek nagyon feszes volt a napirendje, amelybe egy félresikerült diétás ebéd, egy benzingőzös motoros felvonulás és néhány rajongói aláírás is belefért – írja a lokal.hu hírportál.

– Kezet fogott velem, nem mosom meg többet! – ordította egy rajongó a nehezen megkaparintott autogram után, egy másik pedig még puszit is kapott a Corvin Mozi előtt, amikor a színész végigvonult a vörös szőnyegen. Hillt egyébként nem csupán a rajongók, hanem a sajtó nagy része is alig tudta megközelíteni, fotót is szinte lehetetlen volt róla készíteni, a Lokálnak ennek ellenére egy mondatra mégis sikerült elcsípni. Megkérdezték tőle, hogy a már-már ikonikusnak számító sapkája – szinte mindig ezt viseli – mit jelent számára.

– Ez a szerencsesapkám, amit most megemelek a magyarok előtt – mondta hatalmas mosollyal, majd a hírportál munkatársát azonnal odébb emelte az egyik testőr. Az est végén – miután Terence ismét elmesélte első találkozását Bud Spencerrel – megköszönte a magyarok odaadását.

– Budapest gyönyörű hely, nagyon tetszett a város, de főleg a felém áradó szeretetet köszönöm nektek, magyarok! Remélem, látjuk még egymást

– mondta kissé fáradtan, majd búcsút intett a Syma-csarnokban összegyűlt rajongóknak.

Távozása előtt a Lokálnak sikerült átadnia azt a különleges, Bud Spencer képével díszített sört, amelyet a hírportál szerkesztősége ajándékként szánt neki. Örömmel és hatalmas mosollyal fogadta, az elgördülő autóból pedig még integetett is.

Botrányos szervezés, túlféltő testőrök

Ugyan néhány szerencsés rajongó pacsit, aláírást, volt aki puszit is kapott, de a legtöbben lógó orral mehettek haza. A feszes szervezés és a testőrök szigora miatt sokan kellemetlenül érezhették magukat. Hillt ugyanis úgy védték, mintha támadástól tartottak volna. Minderre állítólag azért volt szükség, mert a film németországi premierjén többen megpróbálták letépni a színész ruháját.

Borítókép: Cser Dániel / lokal.hu