The Weeknd klipje kapta az év zenés videója díjat

The Weeknd klipje, a Blinding Lights kapta az év zenés videója díjat az MTV Video Music Awards vasárnap New Yorkban a pandémia miatt közönség nélkül megrendezett díjátadóján – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A ceremónián, amelynek házigazdája Keke Palmer volt, Lady Gaga és Ariana Grande, a BTS, Taylor Swift, H.E.R., Maluma, Machine Gun Kelly és Megan Thee Stallion is díjazott lett.

Lady Gaga elnyerte az év előadója díját, továbbá az év legjobb száma – Rain on Me – is az övé lett, ezt Ariana Grandéval együtt készítette. A BTS lett az év együttese, emellett a legjobb K-pop- és a legjobb popbanda díját is elvitték.

The Weeknd az év klipje mellett a legjobb R&B-szám trófeáját is begyűjtötte.

A díjátadón, amelyet az MTV és 11 társcsatornája sugárzott, Lady Gagának ítélték az először átadott Tricon-díjat. A díjjal a „multidimenzionális művészeket” kívánják díjazni, akik a zenéjükkel, előadásukkal és jótékonyságukkal is elismerést aratnak.

A díjátadót vezető Palmer megemlékezett a pénteken elhunyt Chadwick Boseman amerikai színészről, a Fekete Párduc sztárjáról, akit 43 évesen vitt el a rák.

A műsorban mások mellett Lady Gaga és Ariana Grande, The Weeknd, Maluma, a BTS, Miley Cyrus, DaBaby és Doja Cat is fellépett.

A pandémia alatti kényszerű karantén miatt két új díjat is átadtak: a legjobb otthon készült klip és a legjobb karantén előadás díját. Előbbit Ariana Grande és Justin Bieber klipje, a Stuck with U nyerte, az utóbbit pedig a CNCO latin-amerikai fiúbanda Unplugged At Home című programja.

A zenetévé ceremóniáján a járvány frontvonalában dolgozó hősök klipjeit ugyancsak külön kategóriában ismerték el: díjat kapott mások mellett az Imagine című produkció két orvos, Elvis Francois és William Robinson előadásában, díjazott lett Nate Wood a Lean on Me előadásáért és a Jefferson Egyetemi Kórház csapata is a Level Up című klipjükért.

A közönség nélkül megrendezett díjátadó előadói New York közismert színhelyeiről jelentkeztek be.

