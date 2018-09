Titokban megnősült Justin Bieber

A puccos lagzi egy hét múlva lesz, a szerelmesek a házasságkötő termi ceremónián már túl vannak.

Justin Bieber három hónapja ismét egy párt alkot Stephen Baldwin lányával, Haileyvel, kapcsolatuk pedig sebesen halad, július közepén el is jegyezték egymást. Azt is gyorsan a világ tudtára adták, hogy nem akarnak sokáig várni az esküvővel, hetekig házassági előkészítőre jártak. A kurzuson nagy hangsúlyt fektettek a konfliktuskezelésre és a hatékony kommunikációra, de szó volt pénzügyeik közös kezeléséről és érzelmeik kifejezéséről is.

A párt csütörtökön a New York-i bíróságon fotózták le, ahol esküvői engedélyért folyamodtak. A TMZ-nek nyilatkozó forrás szerint a szerelmesek a házasságkötő termet is szemügyre vették, ahol a szokásostól eltérően nem az ara, hanem a vőlegény, Justin érzékenyült el.

“Alig várom, hogy feleségül vehesselek!” – súgta meghatottan Haileynek az egyik bennfentes szerint.

Borítókép: Justin Bieber koncert 2016-ban

Forrás: AFP/Jens Astrup/Ritzau Scanpix