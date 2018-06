Újra kiadják a Beatles legendás albumát

Az újrakiadásról eddig csak meg nem erősített pletykák keringtek, miután a lemez éppen ötven éve jelent meg a Beatles saját kiadójánál, az Apple Recordsnál. A találgatások után Paul McCartney a DIY magazinnak adott interjúban erősítette meg az új kiadást hírét.

– fogalmazott Paul McCartney a lap kérdésére.

Mint kifejtette, az album maga nagyon dögös.

A dupla lemezen olyan, ma már klasszikus Beatles-dalok szerepelnek, mint a Back In The U.S.S.R., a While My Guitar Gently Weeps, az I’m So Tired, a Blackbird, a Don’t Pass Me By, az I Will, a Julia, a Yer Blues, a Mother Nature’s Son, a Sexy Sadie, a Helter Skelter vagy a Revolution.