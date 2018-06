Újra kiadják Prince 35 lemezét

A popzene történetének egyik legsikeresebb előadója és dalszerzője két éve hunyt el.

Prince mintegy három évtizedes pályája során negyven stúdióalbumot készített és több mint százmillió lemezt adott el. Harmincszor jelölték Grammy-díjra, amelyet hét alkalommal meg is kapott, emellett a legjobb filmzenéért járó Oscar-díjat is nyert 1985-ben.

Az amerikai megakiadó, a Sony Music a sztárzenész örökségét kezelő Prince Estate-tel állapodott meg. Eszerint a tizenkilenc Prince-lemez terjesztésének joga azonnali hatállyal átkerült a Sony-hoz. Az 1995 és 2010 közötti időszak albumai a Sony Music Entertainment leányvállalata, a Legacy Recordings címkéje alatt válnak ismét elérhetővé világszerte.

A Sony Music honlapján olvasható közlemény szerint az újra forgalmazott Prince-lemezek között van a The Gold Experience (1995), az Emancipation (1996), a Rave Un2 The Joy Fantastic (1999), a The Rainbow Children (2001) és a 3121 (2006) is, akárcsak az eredetileg a Sony által terjesztett Musicology (2004) és a Planet Earth (2007). A megállapodás alapján a 2014-2015-ben kiadott Prince-albumok is ismét elérhetőek lesznek a jövőben.

A szerződés szintén kiterjed az 1995 után megjelent kislemezek, b-oldalak, remixek, albumon nem szereplő számok, koncertfelvételek és zenei videók újraforgalmazására.

Prince idén lett volna 60 éves. Az énekes-zenész holttestére két évvel ezelőtt, a Minneapolis közelében fekvő Paisley Park-i otthonának liftjében találtak rá. Halála hivatalos okaként a fentanil fájdalomcsillapító extrém túladagolását állapították meg.

