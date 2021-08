Kisbabáknak szentelné az életét a gyönyörű táncoslány

Békés megyét képviseli a Tündérszépek döntőjében Fazekas Vivien. A 21 éves vésztői lány kisbabák között képzeli el a jövőjét.

Noha pincérként végzett, más hivatásban képzeli el a jövőjét a 21 éves Fazekas Vivien: csecsemőgondozó szeretne lenni, mert minden álma, hogy kisbabákkal foglalkozzon. Hogy ez hol fog megvalósulni, még kérdés, a Békés megyei lány ugyanis, bár szereti otthonát, Vésztőt, a fővárosba vágyódik.

Alakját a társastáncnak köszönheti, hét év után most hobbiként van ez jelen az életében. Legjobban a szambát, a rumbát és a chachachát szereti, de mint mondja, táncpartnere is nagyon jó volt, ezért is szeretne majd visszatérni. A vésztői lánynak nem a Tündérszépek az első szépségversenye, néhány éve ugyanis egy megyei versenyt már megnyert.

Nyitott lánynak tartja magát, az előző megméretésen is kötött barátságokat, és bízik benne, hogy ez most is így lesz. Nem csoda, hogy már nagyon várja a balatoni tábort, ahol háziasszony-mentorunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter segít majd a 22 döntős szépségnek felkészülni a fináléra.

Vivien szerint egyébként mindegyik döntős lány nagyon szép, és bár ő maga is szeretné, ha a szépségkirálynői korona az ő fejér ekerülne, szerinte már az győzelem, hogy bejutottak az országos fordulóba. A vésztői lány egyébként hiszi: egy lány akkor a legszebb, ha természetesn. Egy kis smink persze belefér, de a plasztikai sebészettel már nem ért egyet.

