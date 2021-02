Ahol családi hagyomány a szépség: Vivit Németországban is felfedezték

Németh Vivit nemcsak a 2020-as Tündérszépek versenyén fedezték fel, hanem Németországban is. Előző versenyünk első udvarhölgye elmesélte, mi minden történt vele egy év alatt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Németh Vivien, a 2020-as Tündérszépek első udvarhölgye egy évvel a finálé után már messze nem csak Győrben, vagy hazánkban ismert. A még most is csak 17 éves lányt ugyanis Németországban is felfedezték. S hogy hogy kezdődött az egész történet? Úgy, hogy Vivit az édesanyja benevezte országos szépségversenyünk előző szériájába.

– Annak idején anya is modellkedett. Győr Szépe is volt többek között – mesélte Vivi. Közös fotóikat elnézve pedig már azt is tudjuk, hogy kitől örökölte a szépségét a győri diáklány.

– Féltem, hogy hogyan fogok szerepelni, mi lesz, ha kiesek – idézte fel a 2020-as mezőny legfiatalabb versenyzője kezdeti érzéseit –

de az egész egy életre szóló élmény lett. Új barátokat szereztem, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, sok-sok tapasztalatot szereztem, szakmai kapcsolatokat építhettem ki, és az önbizalmamat is erősítette a Tündérszépek.

Vivien szerint egyébként az idei verseny még színvonalasabb lesz, mint az előző, hiszen például Kocsis Korinna háziasszony-mentor mellett még két szépségkirálynő, Szarvas Andrea és Eszenyi Eszter segíti majd a lányokat. A fiatal győri szépség követi az idei, 10 millió forintos összdíjazású verseny híreit is, és mint mondta, ha valakit egy kicsit is érdekel a modellkedés vagy a szépségipar, mindenképpen jelentkezzen.

– Próbáljátok ki magatokat, semmit sem veszíthettek! – tette hozzá. Ha pedig valaki, ő bizony tudja, hogy a Tündérszépekkel csak nyerni lehet. Az egy évvel ezelőtti döntő óta ugyanis, ahogy írtuk, nagyot változott az élete. Első udvarhölgyként élete első címlapfotózására a Fanny magazinba hívták, azóta pedig a Mayo Chix divatmárkának is modellt állt, sőt, Németországban is felfedezték Vivit.

Vivien nagy pillanata a döntőben… 👸👑 Posted by Tündérszépek on Friday, July 3, 2020

Történt ugyanis, hogy egy többszörös kupagyőztes, „Multi-Award- Winner” győri szempilla-stylist megkeresteés fényépeket készített Vivivel, Viviről. A fotók az Engels Wimpern nemzetközi szinten jegyzett brandnél is akkora sikert arattak, hogy azóta már ő a németországi székhelyű márka arca.

– Októberben egy lovas fotózáson is részt vettem, az is nagyon különleges volt. Nem gondoltam volna annak idején, hogy ennyi mindent nyerhetek a Tündérszépekkel – tette hozzá mosolyogva Vivien.

A Tündérszépek országos szépségversenyre saját portfólióval is lehet jelentkezni, ahogy Vivien tette tavaly, de profi fotósorozatot is kérhettek. Ne feledjétek, érdemes mihamarabb nevezni, hiszen a megyei fordulókba csak 30-30, az összevont Budapest-Pest megyei előválogatóba pedig 50 lány juthat be. A Tündérszépek legszebbjeire egyéves autóhasználat, modellszerződés és egyéb értékes nyeremények is várnak, ráadásul megismerheti őket az egész ország, sőt! Ahogy a 2020-as első udvarhölgy példájából látható, akár külföldön is felfedezhetik őket.