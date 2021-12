A Kaposvári Járási Ügyészség kifosztás és más bűncselekmények miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé. A vádlott 2021 októberében az esti órákban Kaposvárra utazott, ahol összefutott egyik ismerősével, aki több italra is meghívta őt. A két férfi a kocsma zárása után egy közeli szórakozóhelyen folytatta az italozást, ahol a fogyasztást továbbra is a sértett fizette. Végül az ismerős annyira lerészegedett, hogy amikor kimentek az utcára, a vádlott könnyen ki tudta venni a pénztárcát a magatehetetlen férfi kabátjából. A tolvaj a pénztárcában talált több tízezer forint készpénzt magához vette, míg a sértett iratait, illetve bankkártyáját útközben eldobta. A kaposvári rendőrök azonban rövid időn belül egy kaposvári vendégházban elfogták a férfit, aki a szálláshely költségeit is a lopott pénzből fizette ki. A vádlott már készült a lebukásra, ezért az egyik barátját megkísérelte rábírni arra, hogy valótlanul állítsa azt, hogy a vádlott tőle kapott nagyobb összeget. A barát azonban nem volt hajlandó hazudni, ezért a vádlottnak hamis tanúzásra miatt is felelnie kellett.