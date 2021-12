A férfi ezt megelőzően többféle kábítószert is fogyasztott, de ezután taxival a baleset helyszínére érkezett, ahol kést rántott, majd dühében többször megrúgta az élettársát és annak autóját is. A kést fenyegetően tartva a másik, a balesetben vétlen autós felé indult, és azt kiabálta, hogy ki kell fizetnie az összetört kocsi javítását. Amikor a sértett értesítette a rendőrséget, a vádlott megpróbált elmenekülni, de a nem sokkal később kiérkező járőrök elfogták és őrizetbe vették a bedrogozott férfit, akinek a letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte. A Siófoki Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség azt indítványozta, hogy az azóta is letartóztatásban lévő vádlottat ítéljék börtönbüntetésre és tiltsák el a közügyektől.