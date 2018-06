A sárga szín elütötte Szenegált a továbbjutástól

A csoport másik mérkőzésén Japán 1-0-ra kikapott a már biztosan búcsúzó Lengyelországtól, azonban ez az eredmény elég volt a szigetországiaknak, ugyanis a sárga és piros lapok tekintetében jobban álltak afrikai riválisuknál. Emiatt a találkozó utolsó bő tíz perce ritkán láthatóra sikerült, hiszen a lengyelek és a japánok sem akartak előre menni, így békés gurigázást láthatott a füttykoncertet adó volgográdi közönség.

A vb-k történetében először rangsoroltak a fair play-pontok két csapat között.

José Pékerman, a kolumbiaiak argentin szövetségi kapitánya 52. FIFA által rendezett mérkőzésén ült a kispadon, ezzel új rekordot állított fel.

Az első 45 percben a szenegáliak futballoztak veszélyesebben, s a Sadio Manéval szemben elkövetett szabálytalanság után a videóbíró mentette meg a kolumbiaiakat. A dél-amerikaiaknak egy veszélyes szabadrúgásuk és egy Falcao-fejesük volt, azonban a félidő közepén sérülés miatt elveszítették a legutóbbi vb aranycipősét, James Rodriguezt.

Fordulás után eseménytelenül csordogált a találkozó, főként azt követően, hogy a másik mérkőzésen Lengyelország megszerezte a vezetést, ugyanis így a gól nélküli döntetlen tökéletesen megfelelt mindkét gárda számára. Aztán a 74. percben érkezett a védő Yerri Mina, és sorozatban második meccsén is betalált, „borítva” ezzel a mérkőzést.

74. perc: egy jobb oldali szögletre Mina tökéletes ütemben érkezett, az ötösről lefejelte a földre a labdát, amely onnan a hálóba vágódott (1-0).

Innentől kezdve sürgőssé vált a helyzet a szenegáliaknak, de hiába próbálkoztak, az eredmény nem változott – mint ahogy a másik mérkőzésen sem, így a fair play-pontok alapján az afrikaiak búcsúztak a világbajnokságtól.

A szenegáli rajongók pedig könnyek közt kérdezhetik, hogy mit is nyert ezzel Kolumbia.

Columbia what did you gain from this?? You were through anyway#SENCOL pic.twitter.com/w0BSfKF6bP

— 𝑻𝒋 🇬🇭 (@TJ45_) June 28, 2018