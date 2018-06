Kiestek a címvédő németek!

A címvédő Németország 2-0-ra kikapott a Koreai Köztársaságtól az oroszországi labdarúgó-világbajnokság F csoportjának harmadik fordulójában, így négyese utolsó helyén végzett, és szerdai riválisához hasonlóan búcsúzott.

Joachim Löw együttese az F csoport szerdai zárófordulójában 2-0-ra kikapott a dél-koreai csapattól, így a négyest a Mexikót 3-0-ra legyőző Svédország nyerte meg a közép-amerikaiak előtt.

A négyese utolsó helyén végző Németország története során először nem élte túl a csoportkört a világbajnokságon. Az aktuális címvédő sorozatban a harmadik tornán utazik haza a nyolcaddöntő előtt.

Az első percekben nem rohanta le ellenfelét a német csapat, de utána nagy mezőnyfölényt alakított ki és többször eljutott a rivális tizenhatosáig. A folytatásban a védekezésre és ellentámadásokra berendezkedő dél-koreaiak is magukra találtak, adódott helyzet előttük is. A 19. percben Dzsung szabadrúgásánál Neuer kiejtette a kezéből a labdát, de gyorsan javított, elütötte a berobbanó Szon elől. A félidő második felében is gyakorlatilag végig a németeknél volt a labda, de a dél-koreaiak szervezetten védekeztek, többször belevetődtek lövésekbe, illetve a német befejezésekből hiányzott a határozottság.

A szünet után előbb Goretzka, majd Werner hagyott ki nagy helyzetet, miközben a csoport másik mérkőzésén a svédek megszerezték a vezetést a mexikóiak ellen. Az ekkor már kiesésre álló németek egyre elkeseredettebben támadtak, küzdöttek, de görcsösen játszottak, többször pontatlanul passzoltak. Bár közben a svédek növelték előnyüket, ettől a németek helyzete nem változott, egyetlen, győzelmet jelentő góllal meglett volna számukra a továbbjutás. De sehogy se jött össze, sorra maradtak ki a helyzetek. A németek lelkiállapotát jól érzékeltette, hogy a hajrában Hummels az ötösön nem volt képes százszázalékos helyzetben a kapuba fejelni, csak vállal találta el a labdát.

Aztán a ráadásban vezetést szereztek a dél-koreaiak, majd Neuer próbált segíteni az elől lévőknek, de ebből még egy gólt kaptak.

II. félidő:

93. perc: Egy szöglet után Kim közelről a német kapuba lőtt, előbb les miatt nem adta meg a játékvezető, de aztán videózást követően mégis középkezdést mutatott (1-0).

96. perc: Manuel Neuer is felment a német támadáshoz, de a dél-koreaiak megszerezték a labdát, előrevágták, a saját térfeléről indult Szon utolérte, és közelről bepasszolta (2-0).

A németek nyerő csapata a világbajnokságon nem állt össze a 23-as keretből a három csoportmérkőzésen húszan kaptak játéklehetőséget, csak a két cserekapus, ter Stégen és Trapp, valamint Ginter nem lépett még pályára.

Itt pedig a jól ismert Snickers-reklám újranémesített változata.

Ki vagy, ha szomorú vagy? Most már jobb? Müllernek nem lett jobb:

Itt pedig a német vb-részvétel:

Borítókép: Özil és a német válogatott is önmagához halványan futballozott

