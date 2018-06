Nem a francia-dán meccs miatt szeretjük meg a focit

A csoport másik találkozóján két vereségét követően a peruiak 2-0-ra legyőzték az egypontos ausztrálokat, így nekik sikerült szebben a búcsú, egyúttal ők szerezték meg a harmadik helyet.

A franciák a D csoport második helyezettjével, míg a dánok ugyanennek a négyesnek az elsőjével – jó eséllyel a horvátokkal – találkoznak a nyolcaddöntőben.

A mérkőzés előtt már továbbjutott francia csapat szövetségi kapitánya, Didier Deschamps hat helyen változtatott együttesén az előző, Peru elleni összecsapáshoz képest.

Az első félidő a világbajnokság talán eddigi leggyengébb játékrészét hozta: egy Eriksen helyzetet leszámítva szinte semmi nem történt. A franciák birtokolták többet a labdát, de a hat mérkőzés óta veretlen dánok zárt védekezésével nem boldogultak.

A fordulás után is Eriksen volt a legaktívabb, de próbálkozásai vagy célt tévesztettek, vagy a nagy tornán most bemutatkozó Mandanda védett. Mivel a hajrában mindkét csapat inkább a vereség elkerülésére összpontosított, megszületett az idei világbajnokság első gól nélküli döntetlenje.

Ez volt Deschamps 79. mérkőzése a franciák kispadján, ezzel beérte az örökranglista élén álló Raymond Domenechet.

Itt pedig egy Twitter-poszt, ami hűen tükrözi az elmúlt 90 percet:

The great irony about Denmark 🇩🇰 and France, and Australia 🇨🇰 and Peru 🇵🇪, was that the two latter teams who were going out of the #WorldCup had played the more entertaining football.

90 minutes of my life WASTED by watching the wrong game. Grrrr! 👎👎👎👎🙄⚽#WorldCup pic.twitter.com/Qle5DqC3qM

— Trevor Holohan (@HolohanTrevor) June 26, 2018