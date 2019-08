Hamarosan becsengetnek minden somogyi iskolában

Szakmai konferenciával nyitotta meg az új tanévet az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja. A résztvevő szakemberek legfontosabb változásokról hallhattak előadást.

Hamarosan az összes Somogy megyei oktatási intézményben becsengetnek, a diákoknak már nem sok idejük maradt kiélvezni a nyarat. A tanároknak még kevesebb, mivel ők már megkezdték a munkát. Az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg Központ hagyományos tanévnyitó szakmai konferenciára a szakembereket. A rendezvényen Maruzsa Zoltán, helyettes államtitkár tájékoztatta a pedagógusokat és intézményvezetőket a köznevelési rendszer fejlesztéséről.

Egyebek mellett a jogszabályi változásokról is szólt a szakember. – A kötelező 3 éves óvodáztatás egy 2015-ben bevezetett dolog, amelynek ellenőrzése megváltozik – mondta lapunknak Maruzsa Zoltán. – Nem a jegyző, hanem egy állami hatóság nézi majd, hogy megtörténik -e az óvodakezdés. Az óvodából iskolába való átmenetnél, hatéves iskolakezdés esetén egy hasonló elvet vezetünk be. Megmarad az egyéves felmentés, de nem intézményi szinten, hanem állami hatóság dönt. Lényegében a rendszer nem változik, csak az illetékességi körök annak érdekében, hogy ne legyenek annyira eltérőek az intézményi gyakorlatok.

Az államtitkár elmondta: 170 ezer pedagógus és másfél millió tanuló számára kezdődik a tanév hétfőn. – A pedagógus állomány stabilnak mondható – mondta kérdésünkre Maruzsa Zoltán. – Az, hogy hirdetnek nyáron kétezer állást, teljesen természetes. Sőt nagy bajban lenne az a több ezer végzős, aki kikerül a felsőoktatásból, ha nem lennének álláshelyek. Nyilván nem mindenki és nem mindenki pont abban a faluban talál állást, ahol szeretne, mert van ahol könnyebb és van ahol nehezebb betölteni a helyeket. Az az állítás is igaz, hogy soha ilyen sok pedagógus ilyen kevés gyerekkel még nem foglalkozott. Hiszen 2010 óta 200 ezer gyerek hiányzik a rendszerből és akkor 140 ezer pedagógus dolgozott, most pedig 170 ezer.

A konferencián a szakember kiemelte: a szaktárca mindent elkövetett a zökkenőmentes tanévkezdés érdekében. Mostanra minden iskolába megérkeztek a tankönyvek, 13 milliót szállítottak ki és négyszáz helyszínen zárultak fejlesztési projektek.

Felújítások Kaposváron is történtek, erről már Szita Károly polgármester beszélt a tanévnyitó konferencián. – 1,1 milliárd forintnál is többet költöttünk iskoláink energetikai felújítására – mondta a városvezető. –Az intézmények tulajdonosa a város, a fenntartó a KLIK. Mi mégis fontosnak tartottuk, hogy előteremtsük a fejlesztésekhez szükséges forrásokat.A konferencián Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő a szakemberek felelősségét hangsúlyozta. – Európa egyik legjobban fejlődő a gazdasága a miénk – mondta a honatya. – A további növekedés viszont csak a jövő dolgozó generációjával érhető el, ebben önöknek kulcsszerepük van.

Ehhez pedig igyekszik minden feltételt biztosítani a kormányzat.

Kezdődik az iskola

Kaposváron mintegy tízezer gyermeknek csengetnek be szeptember 2-án. A Klebelsberg Központ tájékoztatása szerint a Kaposvári Tankerületben 11358 iskolásnak, a Siófoki Tankerületi Központban pedig 8351 diáknak kezdődik meg az oktatás. A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben pedig várhatóan 5500-an kezdik meg tanulmányaikat idén ősszel.

Mindenhol becsengetnek Kaposváron

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a tanévnyitó konferencián jelentette be: elindul a tanév minden iskolában. Azok az iskolák is elkészülnek időben, amelyeket nyár elején komoly beázás érintett. – Nem volt könnyű az idei nyár, beázások nehezítették a korszerűsítési munkákat – mondta a városvezető. – Nem talált a kivitelező melóst, de mégis be tudtuk fejezni a munkákat.

Hétfőn mindenütt becsengetnek, a beázással sújtott intézményekben is, olyan körülmény nem maradt az épületeken belül, amely akadályozná az oktatást. Kisebb kültéri munkákat kell csak elvégezni.