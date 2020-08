Álom maradt a balatoni nyaralás a gyerekeknek

Hamar véget ért harminckét gyerek nyaralása a Balatonnál, mert elmondásuk szerint szállásukon ugráló bolhák voltak az ágyakban, emiatt érkezésük napjának éjjelén mindannyian hazamentek.

A tulajdonos szerint nem bolhák, hanem árvaszúnyogok okozták a kellemetlenséget, amely a gázmester másnapi szakvéleményében is szerepel.

Harminckét gyerek táborozott kísérőikkel egy dél-balatoni szálláshelyen, ahol lefekvéskor meglepetés várta őket. – Pénteken érkezett nyolc település hátrányos helyzetű fiatalja egy pályázat révén hat napra a Balatonhoz táborozni, este pedig a tusolás után ugráló bolhákat találtak az ágyukban, amelyek összecsipkedték őket – mondta el Bogdán Sándor, a kaposvári Minoritas Egyesület vezetője. Hozzátette: a fekete rovarok mellett óriási pókok lógtak a plafonról. – Megmozgatták az ágyat a gyerekek, és nagy fekete bogarak szaladtak ki alóla – jegyezte meg a gyerekek táborvezetője.

A szálláshely üzemeltetője a táborvezető szerint a hívása után másfél órával érkezett meg, és azt mondta, ezek árvaszúnyoglárvák. – Hat-hét éves gyerekek fáradtan várták, hogy mi fog történni, végül hajnali háromkor indultunk el az utolsó táborozókkal haza – mondta el Bogdán Sándor. A táborozók szerdáig maradtak volna, volt köztük, aki először látta a Balatont.

Megkeresésünkre a szálláshely bérlője azt közölte: július 31-én éjszaka hívták a vendégek, hogy a szobák, amiket egyébként már délben elfoglaltak, bolhásak. A helyszínre érve megállapították, amit már a személyzet is próbált megmagyarázni a táborozóknak, hogy ezek árvaszúnyogok. Közölték, hogy a szállásért a pénzt nem kérték el, és nem is kapták meg. A szobákat azonnal lezárták, azokban másnap reggel a gázmester megállapította, hogy árvaszúnyograjzás volt és az üdülő továbbra is kártevő és ágyi poloska mentes.