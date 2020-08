Elkényelmesedtünk, de nincs vége a járványnak

Még nincs vége a járványnak, de már elkényelmesedünk, ezért újra oda kellene figyelni magunkra és egymásra – hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere egy helyi rádiónak adott pénteki interjújában.

A legfontosabb az, hogy aki beteg, továbbra is maradjon otthon, emelte ki a városvezető. Aki tüneteket észlel magán, telefonon forduljon háziorvosához és ne menjen közösségbe. Lehetőleg halasszuk el jövőre a külföldi utakat. Használjuk a maszkot a boltokban, tömegközlekedésben és mindenhol, ahol az operatív törzs eddig is ajánlotta. Ha elmulasztjuk megtenni az óvintézkedéseket, hamarosan gondok támadhatnak idehaza is, miként ezt Európa szerte láthatjuk. Az éberségnek, a fegyelemnek, és a másokért érzett felelősségnek nem szabad lankadnia a következő időszakban.

Kaposvárról szólva megemlítette, hogy az óvodai férőhelyek kihasználtabbak, mint tavaly nyáron, hiszen a szülőknek most kevesebb szabadságuk maradt a nyárra, de az idősotthonokban jelenleg kevesebben vannak. Jelenleg 700 óvodás jár óvodába a megyeszékhelyen, míg a bölcsődék 65 százalékos kihasználtsággal működnek. Az idősotthonok szolgáltatásait azonban a megszokottnál kevesebben veszik igénybe. A vírus terjedéséről is adott helyzetképet, tudomása szerint jelenleg 8 aktív koronavírusos eset van Somogyban, egy Kaposváron, házi karanténban vannak. A pénteki híradások szerint országosan háromhavi csúcson van a magyar új fertőzöttek száma.