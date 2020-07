Harmincöt hosszú év a füredi nyugdíjasokért

A közelmúltban ünnepelte volna megalakulásának 35. évfordulóját a Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesülete.

A jubileumi rendezvény ugyan elmaradt, ám Varga Józsefné elnök lapunknak összegzésében elmondta: első vezetőjük Horváth Gáborné volt. Kezdetben filmvetítések, előadások, beszélgetések szerepeltek a programokban, majd megalakultak az első kulturális csoportok is: az asszonykórus, a tánckar és a színjátszók az évtizedek alatt nemcsak a környékbeli, de megyei és országos nyugdíjas-rendezvényeknek is elismert szereplői lettek. Az egyik legemlékezetesebb esemény a Budapest Sportcsarnokban zajlott, ahol az idősek világnapi rendezvényén kanásztáncukkal arattak osztatlan sikert, míg odahaza a színjátszók népi játékokkal szereztek kellemes perceket a műfaj kedvelőinek.

Bejárták hazánk legszebb vidékeit, több alkalommal is ellátogattak Erdélybe, és szervezet egyesületté válásának évében, 1995-ben pedig még a Párizs melletti Versailles-ba is eljutottak. Mindemellett az egyesület asszonyai különösen a helyi káposztás ételek versenyén bizonyítják hosszú idő óta, hogy a sütés-főzés tudományában is a legjobbak közé tartoznak.

A kaposvári farsangon a karnevál hercegétől és Dorottyától kapott diplomára is rendkívül büszkék. Letették a névjegyüket többek között a Kapos Expon és napjainkban a nagypiaci Nagyik süteménye rendezvényén, de szívesen sütnek-főznek a ma már szinte mindennapossá vált nyugdíjas-találkozókon is. Mindeközben 2003-ban Horváth Gáborné helyett Varga Józsefnét választották elnöknek, akinek az irányításával a hagyományos tevékenységek mellett újszerű elemekkel is bővült a programkínálatuk. Létrejött a férfikar, gyönyörű kézimunkák kerültek ki az asszonyok kezei közül, amelyekből kiállításokat is rendeztek.

Gyakran bonyolítottak le közös programokat a gyerekekkel és a fiatalabb korosztállyal, még közös erdélyi kirándulásra is sort kerítettek. Az egyesület a Deseda Menti Nyugdíjas Szövetségnek ma is a legaktívabb tagja, amelynek szintén Varga Józsefné az elnöke.