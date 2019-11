Kitanulták a kosárfonó szakmát a kelevíziek

Sikeres kosárkészítő vizsgát tett tizenhárom kelevízi közfoglalkoztatott. Július végén kezdték el az OKJ-s kosárfonó szakma tanulását, hétfőn pedig az elméleti és gyakorlati tudásukról adtak számot. Már kora reggel izgatottan topogtak a közmunkások a helyi kultúrház előtt.

– A tizenhárom tanítvány Böröczki Ágnes népi iparművésztől sajátíthatták el az ősinek mondható kosár fonás alapjait, s hétfőre hirdették meg a képzést lezáró vizsgát – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina polgármester érdeklődésünkre.

– A közfoglalkoztatási programban immár tizenhárom éve, azaz 2006 óta foglalkozunk kosárfonással, ám, a most megszervezett képzés révén még több ismeretre tehettek szert a jelentkezők, akik majd újonnan bekerülőket is be tudják majd tanítani – jegyezte meg a polgármester. Az idén már az alapanyagot is maguk termelik. Márciusban ültettek el ötezer tő vesszőt. Nyáron többször permetezték, öntözték, kapálták az ültetvényt. Miután pont ezen a héten már megcsípte a fagy, a napokban vágják le a vesszőket.

– A kelevízieknek hántoló gépe is van, amivel meg tudjuk pucolni a vesszőket, de előtte még üstökben kifőzik az alapanyagot. – Költséghatékonyság miatt jött az ötlet, hiszen területünk bőven van a vesszőnek, miért ne próbálnánk meg megtermelni – idézte fel a felvetést a polgármester.

A kosárfonó műhelyben már az adventi időszakra gyártják az ajándékokat. A bevásárló és szennyestartó kosár mellett tálcák, szaloncukor tartók készülnek. A Belügyminisztérium támogatásból egy tehergépjárművet vásárolhattak, amellyel a kosarak, egyéb termékek vásárokra, piacokra, fesztiválokra történő elszállításához használnak a jövőben.