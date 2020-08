Lóháton teljesült az artistaálom

Újabb két gyerek kívánságát teljesítette a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu. Balassa Bíbor és Balassa Borostyán vágya az volt, hogy találkozhasson a Magyar Nemzeti Cirkusz világhírű artistaművészével, Merrylu Richterrel. A két kaposvári fiatal álma, kedden délután vált valóra Balatonlellén.

Széles mosollyal üdvözölte a cirkusz bejáratánál a tizenegy éves Bíbort és testvérét, a kilenc éves Borostyánt, Merrylu Richter. A néhány perces beszélgetés után a művész karon fogta a két fiatal és elindultak a hatalmas porondra. A sátor közepén segítők várakoztak, akik a „produkcióhoz” készítették elő a fehér színű, fekete pöttyös lovat.

Bíbor és testvére először a porond közepéről szemlélete, ahogyan Merrylu különféle trükköket mutat be, majd nem sokkal később ők is kipróbálhatták, hogy milyen érzés felállni a ló hátára. A lányok gyorsan megtanulták a mozdulatokat és néhány kör megtétele után, levetkőzve minden izgalmukat, szüleiknek is bemutattak néhány lovasgimnasztikai gyakorlatot.

– Nagyon izgultam, de fel tudtam állni a ló hátán – mesélte a produkció után Balassa Bíbor. – Nem gondoltam, hogy sikerül, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Sok segítséget kaptam Merrylutól, tanácsokkal látott el, a végén pedig azt mondta, hogy egy hét gyakorlás után szinte tökéletesen tudnám csinálni – tette hozzá.

Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója elmondta: ha tudnak, akkor mindig szívesen teljesítik a kéréséket. Hozzátette: sok gyermeknek példaképei ők, ezért jól esik nekik, hogy nemcsak feleségéért (Merrylu), hanem érte is több fiatal rajong.