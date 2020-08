Siófok: Megszólalt Potocskáné is az irodarongálási ügyben

2020. augusztus 8-án számoltunk be arról, hogy „Ismeretlenek megrongálták Witzmann Mihály irodáját”. A cikkben többek között idéztük Witzmann Mihály közösségi oldalán közzétett bejegyzésének egy részét. Ebben a képviselő arról is írt, hogy már korábban is volt olyan eset Siófokon, amikor az irodája előtt tiltakoztak. Erre a cikkre több reakció is érkezett.

A előzőhöz hasonlóan reagált – szinte szó szerinti tartalommal – Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos országgyűlési képviselő is. Szerinte akkor „a tüntetést a rendőrség tudomásul vette, a tiltakozás rendőri felvezetés- és a rendezvény teljes időtartama alatti rendőri biztosítás mellett, rendbontás nélkül zajlott le." Azt is hozzátette, hogy „a tüntetés közforgalom előtt megnyitott magánparkolóban zajlott, azt a rendőrség ekként engedélyezte és biztosította." S azt is cáfolta, hogy „az említett tüntetésen obszcén mondatokat skandált Witzmann Mihály fideszes politikus irodája előtt. Azt írja: az eseményen „nem használt obszcén kifejezéseket." (A témához tartozik, hogy a parkoló és az iroda tulajdonosa többször is nyilvánvalóvá tette: tőle senki, semmiféle engedélyt nem kért, így nem is kapott tulajdonának igénybevételére. A tulajdonos az említett parkolóból a legutóbb éppen rendőri segítséggel tudta „eltávolítani" az ott engedélye nélkül parkoló autót. A hivatkozott tüntetésről készült teljes terjedelmű videofelvétel szerkesztőségünk rendelkezésére áll. Ebből fontos részletek deríthetők ki a részvételt és a jól hallható skandálás tartalmát illetően is.)