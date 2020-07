Természetközeli moziélmény egy kultikus helyen

Popcorn illat és nosztalgiázó nézők töltötték meg a már-már kultikus kertmozi előtti teret Balatonszemesen. Két év kihagyás után újranyitott a filmszínház, ahol a csillagok alatt mozizhatunk.

Ancsika kertje kinyitott, aki csak hallotta hírt Balatonszemesen eljött a megnyitó estre. A raklapbútorokon múlatták az időt az előadásra váró nézők. – Régen úgy volt, hogy hozni kellett plédet, ha nem akkor lehetett bérelni – idézte fel Kövérné Szabó Ilona a régi szemesi mozi hangulatát. – Megettek a szúnyogok, de hát ez hozzá tartozik. Ma már nincs ilyen hangulatuk a moziknak.

– Mi jártunk autósmoziba is annak idején – tette hozzá férje, Kövér László. – Az is nagyon hangulatos volt, de ide is szerettünk járni. Mi nagyon szeretjük Balatonszemest.



Miközben a nagyszülők nosztalgiáztak unokájuk a büfében vásárolt nachost ropogtatta. Merthogy Ancsika kertjében mindenféle földi jóhoz hozzájuthatunk, amit csak elvárunk egy mozitól. Sőt ezen az estén süteményverseny is emelte a hangulatot. A zsűri tagja volt Tomcsenkó Anita, vagyis Ancsika, Bujtor Balázs és Böröczky Bence, a Margaréta fagyizó tulajdonosa. A kóstolás előtt mindenki felidézte a kertmozihoz fűződő emlékeit. Így Bujtor Balázs is, aki elmondta annak idején itt látta először a Pogány Madonnát, amikor még premierfilm volt. – Édesapámmal jöttünk el a kertmoziba. Amikor felkapcsolták a fényeket a film végén, mindenki tapsolt, ahogy meglátták őt.



Az Ancsika kertmozi és kultkert újranyitása Tomcsenkó Anita és férje Miklovicz Norbert jóvoltából történhetett meg. – Gyerekként sokat jártam ide – mesélte Tomcsenkó Anita, vagyis Ancsika. – Minden nyarat Balatonszemesen töltöttem és világ életemben ez volt itt a fő szórakozási lehetőség. Szomorúan tapasztaltuk, hogy évek óta nem volt kihasználva ez a nagyszerű hely.



Ezután Anita – saját elmondása szerint – addig rágta férje fülét, amíg neki nem fogtak a kultikus hely felújításának. Gyorsan kellett dolgozni, hiszen nagyjából két hónap alatt végezték el a fejlesztéseket. – Gyakorlatilag a romokból kellett felújítani, de amikor már az új párnákat raktuk fel a székekre, az már szívdobogás volt, hogy ez valósággá válik.

Norbert tulajdonképpen afféle mindenes Ancsika kertjében, hiszen miközben sűrűn rájár a popcornra, ő a mozigépész is, sőt a felújítás során sok munkát saját kezűleg végzett el.



– A betonvászont újra építettük, festettük és a vizes blokkot, valamint az épületen belüli helyiségeket is rendbehoztuk – mondta Miklovicz Norbert. – Megemeltük az áram teljesítményét és a székeket rendbe tettük, miután sokan panaszkodtak, hogy kényelmetlenek voltak a székek.

Miklovicz Norbert elmondta: újakkal is megajándékoznák a publikumot, hiszen stand up comedy esteket is terveznek. A hosszú távú terv pedig az, hogy befedjék a színpadot, s süllyeszthetővé tegyék, így nagyobb színházi produkciók is színesíthetnék a szemesi nyarakat.