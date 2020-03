A szeles szerda szerencsére délutánra derült, napos időt hoz

Szerdán délelőtt még borús idő lesz jellemző, de számottevő eső nem várható. Élénk, olykor erősebb lökésekkel is kísért ÉNY-i szél fúj.

Délután, nyugat felől csökken a felhőzet, ebben a térségben várhatóan pár órára kisüt a nap. Mérséklődik, de élénk marad az É-i szél. Éjszaka szélcsendes, zömében csillagfényes, hideg időre van kilátás. Fagypont köré hűl a levegő.

Fokozatosan megszűnik a hidegfront hatása, de eleinte még előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Ingadozhat a vérnyomás. Epilepsziás és asztmatikus rohamok léphetnek fel. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szerda reggel +5,

szerda délután +9,

csütörtök reggel 0 – +2 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökre országszerte ígérkezik több-kevesebb napsütés. Reggel, északkeleten még lehet zápor, míg a Dunántúlon délután valószínűbb mérsékelt felhősödés. Éjjel beborul, a nyugati térségben eső is eshet.

– Pénteken újabb kiadós esőket hozó csapadékmező várható hazánk térségébe. Előreláthatólag kezdetben a délnyugati, nyugati országrészt érinti, majd estétől átterjed a keleti térségre is.

– Szombaton kettős fronthatás mellett szeles, zömmel erősen, olykor szakadozottan felhős, időszakos, de hevesebb záporokkal is tarkított időre, északnyugat felől érkező lehűlésre van kilátás.

– Vasárnap is szeles, borongós, szórványosan esős és ráadásul hűvös idő most a legvalószínűbb. Az eső az északnyugati, északi országrészben átmenetileg havas esőbe, hóesésbe is átválthat.

– Hétfőre már nem valószínű számottevő csapadék. A szél lassan mérséklődik, időről-időre a felhőzet is felszakadozhat, átmeneti napos időszakokban is lehet bízni.